В Рязанской области возбудили уголовное дело по факту инцидента со школьным учителем физкультуры

Заместитель прокурора Рязанской области Екатерина Банникова лично встретилась с родителями ученицы Чучковской средней школы и поручила прокурору Чучковского района провести проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в образовательном учреждении.

Проверка подтвердила обнародованные в СМИ факты. Орган дознания возбудил уголовное дело, директору школы и начальнику управления образования и молодёжной политики внесены представления об устранении нарушений законодательства.

В отношении директора школы возбуждено также дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 5.57 КоАП РФ, оно направлено мировому судье.