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Вторник, 18 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области возбудили уголовное дело по факту инцидента со школьным учителем физкультуры

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Изображение от Freepik

Заместитель прокурора Рязанской области Екатерина Банникова лично встретилась с родителями ученицы Чучковской средней школы и поручила прокурору Чучковского района провести проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в образовательном учреждении.

Проверка подтвердила обнародованные в СМИ факты. Орган дознания возбудил уголовное дело, директору школы и начальнику управления образования и молодёжной политики внесены представления об устранении нарушений законодательства.

В отношении директора школы возбуждено также дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 5.57 КоАП РФ, оно направлено мировому судье.

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