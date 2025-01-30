В Рязанской области восстановят памятник архитектуры — усадьбу Желтухиных

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия (ОКН) Рязанской области информирует о деятельности ДОМ.РФ по сохранению и восстановлению исторических памятников в рамках исполнения поручения Президента России В.В. Путина. Рязанская область включена в число пилотных регионов. До 3 февраля принимаются заявки от инвесторов на участие в конкурсе по реализации памятника архитектуры в Захаровском районе.

В рамках президентской программы, разработанной совместно с Минкультуры России, в с. Старое Зимино Захаровского района планируется восстановить памятник архитектуры «Главный дом» усадьбы Желтухиных (конец XVIII-первая половина XIX вв.) площадью 1 тыс. кв. м, арендой участка площадью 6,3 га. На территории предполагается разместить туристический кластер. Заявки от инвесторов принимаются до 3 февраля 2025 года, а конкурс состоится 7 февраля. Его победитель будет обязан провести работы по реставрации и сохранению объектов, а также выполнять требования по их содержанию и использованию в установленном законом порядке.

Дополнительная информация размещена на официальном сайте ДОМ.РФ в разделах «Список торгов» и «Льготное кредитование ОКН».

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Справочно: Дом усадьбы Желтухиных является объектом культурного наследия федерального значения. Деревянная усадьба возведена в последней четверти XVIII века помещицей Пелагеей Денисьевой. В 1800-е годы на месте деревянного был построен каменный одноэтажный дом в стиле классицизма. В 1830-1870 годах поместье принадлежало семье отставного гвардии полковника Николая Желтухина. При нем усадьба пережила свой расцвет. Его дочери продали усадьбу купцу Хрипкову, семья которого владела домом до революции 1917 года, после чего поместье было национализировано. Затем в здании была открыта школа. До последнего времени в левом флигеле находилась библиотека.