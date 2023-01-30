В Рязанской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В селе Троица Спасского района произошло смертельное ДТП. Подробности приводит издательство «Пресса».

Трагедия произошла 27 января около 5 часов вечера на улице Советской села Троица. За рулём «Лады Гранты» находился 72-летний житель села Моньясово. Его автомобиль наехал на 74-летнюю местную жительницу.

Водитель скрылся с места происшествия, не оказав помощь пострадавшей. Очевидцы вызвали скорую помощь и описали дорожным инспекторам цвет и марку машины, сбившей женщину. Полицейские в течение часа установили владельца авто и прибыли к нему домой в деревню Моньясово.

Мужчина сознался сотрудникам полиции в наезде на женщину. По предварительной информации, он скрылся с места ДТП, поскольку испугался. Затем он приехал на железнодорожную станцию, где встретил родственницу. Проезжая в обратном направлении мимо места аварии, водитель видел скорую помощь. Приехав домой, водитель поставил машину в гараж. Повреждения на машине мужчина объяснил родственнице тем, что наехал на бревно.

Пострадавшую доставили в Рязанскую областную клиническую больницу, где она скончалась.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.