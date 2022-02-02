В Рязанской области внедряют региональный инвестиционный стандарт

2 февраля губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в совещании под председательством зампреда правительства РФ Андрея Белоусова. На совещании обсудили механизмы реализации стратегической инициативы «Fast track для инвестиций». В совещании от Рязанской области участвовали также заместитель председателя правительства Артём Никитин и и.о. министра промышленности и экономического развития Галина Крутова.
Сейчас ведётся формирование единой системы поддержки новых инвестпроектов для всех субъектов России. В рамках этой работы внедряется региональный инвестиционный стандарт. На совещании шла речь об основных элементах стандарта и их внедрении, интеграции деловых объединений в реализацию этой стратегической инициативы, а также об организации обучения региональных инвестиционных команд на основе лучших практик.
Как отметил глава региона, Рязанская область вошла в тридцатку областей, где внедряют этот инвестиционный стандарт уже в этом году.
Одна из главных задач региона в этом направлении – создание комфортных условий для развития бизнеса. В рамках внедрение нового стандарта планируется обновление системы сопровождения инвесторов, формирование инвестиционной карты.