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Среда, 2 февраля, 2022

В Рязанской области внедряют региональный инвестиционный стандарт

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В Рязанской области внедряют региональный инвестиционный стандарт

7info7
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2 февраля губернатор Рязанской области Николай Любимов принял участие в совещании под председательством зампреда правительства РФ Андрея Белоусова. На совещании обсудили механизмы реализации стратегической инициативы «Fast track для инвестиций». В совещании от Рязанской области участвовали также заместитель председателя правительства Артём Никитин и и.о. министра промышленности и экономического развития Галина Крутова.

Сейчас ведётся формирование единой системы поддержки новых инвестпроектов для всех субъектов России. В рамках этой работы внедряется региональный инвестиционный стандарт. На совещании шла речь об основных элементах стандарта и их внедрении, интеграции деловых объединений в реализацию этой стратегической инициативы, а также об организации обучения региональных  инвестиционных команд на основе лучших практик.

Как отметил глава региона, Рязанская область вошла в тридцатку областей, где внедряют этот инвестиционный стандарт уже в этом году.

– Мы благодарны федеральному центру за помощь в данном направлении.  Внедрение новых эффективных механизмов, использование лучших практик позволит вывести на качественно новый уровень нашу работу с инвесторами, повысить привлекательность региона в целом. Это в свою очередь – рост экономики региона, создание новых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных, комплексное развитие территорий, — сказал он.

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Одна из главных задач региона в этом направлении – создание комфортных условий для развития бизнеса. В рамках внедрение нового стандарта планируется обновление системы сопровождения инвесторов, формирование инвестиционной карты.

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