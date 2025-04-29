В Рязанской области ветеранов ВОВ освободят от платы за содержание жилья

В Рязанской области управляющие компании, входящие в Ассоциацию управляющих компаний ЖКХ региона, освободят от платы за содержание жилья ветеранов и участников Великой Отечественной войны.

— В год 80-летия Великой Победы такое решение единогласно приняли руководители УК, — говорится в сообщении на странице Ассоциации ВКонтакте.

С мая 2025 года ветераны и участники Великой Отечественной войны, проживающие в домах, находящихся под управлением участников Ассоциации, будут на 100% освобождены от платы за содержание жилья.