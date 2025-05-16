В Рязанской области ветеран СВО будет осваивать управленческую профессию

В Рязанской области стартовала кадровая программа «Герои62», направленная на помощь участникам и ветеранам спецоперации. Об этом сообщает Издательство «Пресса»
Проект помогает бойцам получить знания и навыки, необходимые для работы на руководящих должностях в гражданской сфере. Первая группа уже приступила к обучению. Один из участников программы — Владимир Кучерян, который будет осваивать управленческую работу в администрации Сасовского округа. Его наставником станет глава округа Евгения Рубцова.
Владимир Константинович — кадровый офицер, выпускник Рязанского воздушно-десантного училища. После шести лет службы он работал в строительной отрасли на руководящих позициях. В 2023 году добровольцем отправился в зону СВО, где за отражение контрнаступления противника был награжден медалью «За отвагу». Теперь он сможет применить свой опыт в мирной жизни, благодаря новой программе поддержки героев.
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