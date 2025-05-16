В Рязанской области ветеран СВО будет осваивать управленческую профессию

В Рязанской области стартовала кадровая программа «Герои62», направленная на помощь участникам и ветеранам спецоперации. Об этом сообщает Издательство «Пресса»

Проект помогает бойцам получить знания и навыки, необходимые для работы на руководящих должностях в гражданской сфере. Первая группа уже приступила к обучению. Один из участников программы — Владимир Кучерян, который будет осваивать управленческую работу в администрации Сасовского округа. Его наставником станет глава округа Евгения Рубцова.

Владимир Константинович — кадровый офицер, выпускник Рязанского воздушно-десантного училища. После шести лет службы он работал в строительной отрасли на руководящих позициях. В 2023 году добровольцем отправился в зону СВО, где за отражение контрнаступления противника был награжден медалью «За отвагу». Теперь он сможет применить свой опыт в мирной жизни, благодаря новой программе поддержки героев.

«Судьба уже во второй раз привела Владимира Константиновича в Сасово. В нашем городе в нулевых годах его предприятие занималось капремонтом многоквартирных домов. Почти 20 лет спустя он будет стажироваться на сасовской земле в рамках программы «Герои62». Рада была встрече с ветераном СВО. Познакомила его со своими заместителями. В июне Владимир Константинович приступит к стажировке. Если все сложится, будем рады принять его в свою команду», – отметила Евгения Рубцова.