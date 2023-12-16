В Рязанской области в рамках нацпроекта «Образование» прошёл Форум добровольцев

В Рязанской области состоялось торжественное открытие VII Форума добровольцев. От имени Губернатора Павла Малкова участников приветствовала первый заместитель Председателя Правительства региона Анна Рослякова.

Форум добровольцев проводится ежегодно в рамках национального проекта «Образование» и является центральным событием в сфере развития волонтерства и вовлечения граждан в социальные практики на территории региона. В этом году он объединил более 450 рязанцев: активистов школьных и студенческих волонтерских отрядов, «серебряных» добровольцев, представителей органов молодежного самоуправления, социально ориентированных НКО, региональных отделений Всероссийских добровольческих организаций и движений: #МЫВМЕСТЕ, Движение Первых, «Абилимпикс».

Первый заместитель Председателя Правительства региона Анна Рослякова отметила, что в добровольческое движение Рязанской области вовлечено более 105 тысяч человек. Созданы и эффективно работают региональный Ресурсный центр поддержки добровольчества и 29 муниципальных волонтерских центров, курирующих работу 690 отрядов добровольцев. «В 2023 году нашими волонтерами было реализовано много полезных проектов. Уверена, что добрые дела будут продолжаться и преумножаться, а добровольческое движение региона – расти», – сказала Анна Рослякова.

Первый заместитель Председателя Правительства региона вручила награды за значительный вклад в развитие волонтерской деятельности и реализацию социально значимых проектов. Почетными грамотами и благодарностями Губернатора, знаками «За усердие», «Доброволец Рязанской области», «85 лет Рязанской области», «270 лет со Дня рождения Германа Аляскинского», «195 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина» были отмечены представители регионального Комитета семей воинов Отечества, лидеры общественных движений, руководители школьных и студенческих волонтерских отрядов, педагоги, представители сферы здравоохранения.В рамках форума запланированы панельные дискуссии, посвященные поддержке военнослужащих и их семьей. Кроме того, организована работа площадок для «серебряных» добровольцев, молодежных некоммерческих организаций, организаторов волонтерской деятельности в муниципалитетах. Состоятся мастер-классы по различным направлениям, в том числе по изготовлению маскировочных сетей, теплых изделий, новогодних открыток для бойцов СВО.