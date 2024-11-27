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В Рязанской области в рамках нацпроекта «Демография» начала работу Школа будущих родителей

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Валерия Мединская

Заместитель Председателя Правительства региона Наталья Суворова посетила Рязанский областной клинический перинатальный центр, где в рамках реализации регионального межведомственного проекта «Семья в ожидании счастья» национального проекта «Демография» начала работу Школа будущих родителей.

По словам заместителя Председателя Правительства региона Натальи Суворовой, проект «Семья в ожидании счастья» реализуется с сентября 2024 года. Он направлен на решение ключевых задач национального проекта «Демография»: репродуктивное здоровье, мотивацию к рождению детей, продвижение ответственного отцовства и материнства.

— Пилотной площадкой проекта стала женская консультация № 1 г. Рязани, где был создан кабинет семейного куратора, направленный на патронаж беременных женщин и их семей. Его работа показала большую востребованность. Мы начали тиражировать опыт в других медучреждениях. В Перинатальном центре направления деятельности существенно расширены – создана целая Школа будущих родителей, – сказала Наталья Суворова.

На базе Школы создано несколько площадок: территория «Мать и дитя», пространство позитивной энергии, психологической поддержки, а также семейного кураторства. Работа организована по различным направлениям: индивидуальное сопровождение беременных женщин, курсы подготовки к родам, материнству и отцовству, информирование о мерах господдержки в рамках национального проекта «Демография», в том числе о программе «Мама в деле», социальных сервисах «Добротека» и «Доброняня».

Наталья Суворова отметила, что в настоящее время в рамках проекта «Семья в ожидании счастья» под патронажем находятся около 600 семей. К социальным кураторам поступило более 200 запросов на решение разных жизненных ситуаций: профобучение, юридическая помощь, психологическая поддержка.

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