В Рязанской области в паллиативной помощи нуждаются 130 детей

В Рязанской области 130 детей нуждаются в паллиативной помощи. Об этом заявил Минздрав региона.

Полгода назад в ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой открылось отделение паллиативной помощи. Ее оказывают пациентам с неизлечимыми заболеваниями, чтобы помочь им улучшить качество жизни. Пациентам оказывают не только медицинскую помощь, но и психосоциальную поддержку.

Отмечается, что детская паллиативная помощь имеет ряд особенностей. «Мы не знаем, сколько ребенок проживет, но мы можем ему помочь. Вылечить не можем, но можем облегчить ему жизнь, помочь двигаться, помочь медикаментозными методами», – поясняет заведующая отделение паллиативной медицинской помощи детям, врач высшей категории по паллиативной медицинской помощи Ирина Родионова. Кроме детей, в отделении оказывают психологическую помощь их родителям.

Кроме профильного отделения, в ОДКБ существует выездная паллиативная патронажная служба. Ее сотрудники – врачи, медсестры, массажисты помогают пациентам на дому.

В отделение паллиативной помощи приобрели функциональные кровати, необходимые для лежачих пациентов, отремонтировали палаты, в том числе кухню-гостиную, в которой могут отдохнуть мамы маленьких пациентов. Стены холла украшают работы воспитанников Рыбновской и Сасовской художественных школ. В планах — создание сенсорной и игровой комнат.