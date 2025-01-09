В новогодние праздники в Рязанской области произошла серия ДТП, в которых погибли и пострадали люди

Новогодние праздники оказались омрачены несколькими трагичными инцидентами на дорогах Рязанской области, в результате которых пострадали и даже погибли люди. 7info представляет обзор самых резонансных ДТП, которые пришлись на последние дни декабря 2024 года и первые дни 2025-го.

Завершился год новостью о ДТП, в котором погиб рязанский волонтёр Илья Корякин. Трагедия произошла 30 декабря в Липецкой области. Как стало известно, Илья возвращался с командой волонтёров из гуманитарной поездки на автомобиле «Лада Ларгус». По предварительным данным, в роковой вечер 64-летний водитель «Газели» вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Ладой», которая двигалась в сторону Рязани. В результате аварии Илья Корякин, известный своей активной волонтёрской деятельностью, помощью бойцам на Донбассе, погиб. Его товарищ Владимир, который также находился в автомобиле, получил тяжёлые травмы и впал в кому.

Фото пресс-службы Госавтоинспекции Липецкой области

Ещё один трагический инцидент произошёл уже в Рязанской области 1 января. 30-летний житель Мордовии, управляя автомобилем Volkswagen Jetta, не справился с управлением на 216-м километре автодороги М5. В результате столкновения автомобиля с опорой линии электропередачи пострадал двухлетний пассажир. Малыша срочно доставили в детскую ОКБ.

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Фото: ИД «Пресса»

3 января. В районе поселка Искра на 23-м километре автодороги Рязань — Ряжск произошла авария с участием 38-летнего водителя автомобиля «Джили Тугелла», который столкнулся с «Рено Сандеро». Столкновение оказалось смертельным: водитель «Рено» и её пассажирка от полученных травм скончались на месте. Остальные пассажиры — двое детей и мужчина, получили травмы.

Позднее стало известно, что погибли в ДТП педагог Ряжской музыкальной школы Елена Бородина и её мать. Муж и дети преподавателя получили серьёзные травмы, их доставили в реанимацию.

Елена Бородина, фото из группы Ряжской детской музыкальной школы

Также на трассе М5 в этот день произошло массовое ДТП возле села Карабухино. По информации очевидцев, столкнулись несколько автомобилей. Это привело к значительным заторам и неудобствам для водителей и пассажиров. Информация о пострадавших не поступила.

4 января ознаменовали ещё несколько аварийных инцидентов. На Солотчинском мосту столкнулись два автомобиля, один из водителей оказался без сознания. Параллельно с этим, в Касимовском районе фура вылетела в кювет у поворота на Дмитриево.

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На следующий день, 5 января, на Солотчинском мосту вновь произошло ДТП, на этот раз массовое. На записи видно, как три легковых автомобиля столкнулись «паровозиком». В Скопинском районе произошло ещё одно. Collision — три иномарки, включая Chevrolet, Kia Ceed и Mazda 6, столкнулись на трассе Р-22 «Каспий». Три человека были госпитализированы.

6 января ДТП произошло на 310-м километре трассы Р-22 «Каспий». В результате столкновения BMW и Mercedes-Benz погиб 56-летний водитель из Тамбова, а его пассажиры, в том числе 5-летний мальчик, получили травмы и были госпитализированы.

На трассе М5 в Шацком районе 7 января произошла очередная авария. В результате столкновения как минимум четырёех автомобилей, три вылетели с дороги, в том числе грузовик «Бристоля». По словам очевидцев, пострадавших не было.

Все эти события подчёркивают необходимость соблюдения правил дородного движения. Отправляясь в поездку, водители должны трезво оценивать погодные условия, свои силы и ни в коем случае не рисковать, находясь за рулём. От их действий зависят жизни десятков людей на дороге!