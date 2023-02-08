В Рязанской области в ДТП с автобусом пострадала женщина

В Клепиковском районе 7 февраля произошла дорожная авария с участием легковушки и автобуса. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Всё случилось около 10 часов на 440-м километре трассы Золотое кольцо. За рулём Kia Spectra находился 67-летний местный житель. По предварительным данным, его машина столкнулась с автобусом King Long, который двигался в попутном направлении. Автобусом управлял 34-летний житель Касимова.

В результате происшествия 62-летняя пассажирка Kia получила травмы и была госпитализирована.

Ведётся проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.