Среда, 8 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области в ДТП с автобусом пострадала женщина

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Фото с сайта Госавтоинспекции Рязанской области

В Клепиковском районе 7 февраля произошла дорожная авария с участием легковушки и автобуса. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Всё случилось около 10 часов на 440-м километре трассы Золотое кольцо. За рулём Kia Spectra находился 67-летний местный житель. По предварительным данным, его машина столкнулась с автобусом King Long, который двигался в попутном направлении. Автобусом управлял 34-летний житель Касимова.

В результате происшествия 62-летняя пассажирка Kia получила травмы и была госпитализирована.

Ведётся проверка, уточняются обстоятельства произошедшего.

В Рязанской области в ДТП с автобусом пострадала женщина
В Рязанской области в ДТП с автобусом пострадала женщина
В Рязанской области в ДТП с автобусом пострадала женщина

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