В Рязанской области в ближайшие дни установится 4 класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В Рязанской области с 11 по 13 ожидается высокая температура воздуха. В связи с чем возрастает пожарная опасность, в ближайшие дни установится 4 класс.

Во избежание солнечного удара старайтесь чаще находиться в тени, одевайте одежду светлых оттенков, не забывайте про головной убор. Соблюдайте требования особого противопожарного режима. В Рязани он установлен с 8 июля.