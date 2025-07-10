Четверг, 10 июля, 2025
31.2 C
Рязань
Общество

В Рязанской области в ближайшие дни установится 4 класс пожарной опасности

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от freepik

В Рязанской области в ближайшие дни установится 4 класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В Рязанской области с 11 по 13 ожидается высокая температура воздуха. В связи с чем возрастает пожарная опасность, в ближайшие дни установится 4 класс.

Во избежание солнечного удара старайтесь чаще находиться в тени, одевайте одежду светлых оттенков, не забывайте про головной убор. Соблюдайте требования особого противопожарного режима. В Рязани он установлен с 8 июля.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Для подростков, изнасиловавших 7-летнего сына участника СВО, потребовали максимальное наказание

В подобных случаях воспитательной беседы недостаточно. Здесь требуется полноценное перевоспитание, считает детский омбудсмен Татарстана.
Новости мира

В Киеве мобилизовали журналиста Буткевича, называвшего уклонистов «мразями»

Скандального украинского журналиста Богдана Буткевича, резко критиковавшего уклонистов, мобилизовали...
Новости России

Депутат Колесник: новая мобилизация в России возможна при открытом конфликте с Западом

Андрей Колесник подчеркнул, что сейчас российские вооруженные силы успешно справляются с украинской армией, несмотря на поддержку Киева со стороны западных стран.
Новости России

Раненый на пляже в Курске 5-летний мальчик пытался закрыть маму от атаки ВСУ

Вечером во вторник, 8 июля, ВСУ ударили по Городскому пляжу в Курске. Во время налёта три человека погибли, шестеро пострадали, их доставили в больницу.
Транспорт и дороги

Машины массово пробивают колеса на трассе М-5 в Рязани

По словам автора поста, на обочине выстроилось множество машин с пробитыми покрышками.

Последние новости

Экономика и бизнес

Павел Малков: Рязанская область достигла рекордных посевных площадей за последние 30 лет

Павел Малков отметил высокий профессионализм работников АПК региона и выразил уверенность, что в ходе предстоящей уборочной кампании все задачи будут достойно выполнены, для этого заложена хорошая основа.
Происшествия

Полицейские остановили пенсионерку от перевода денег мошенникам в Рязани

Двое сотрудников полиции по Октябрьскому району Рязани в отделении одного из банков стали свидетелями телефонного разговора пенсионерки о срочном переводе денежных средств, в руках женщина держала записку с реквизитами и сильно нервничала.
Культура и события

Ретрофестиваль «Сделано в СССР» пройдет в ЦПКиО 12 июля

Рязанцы смогут обменяться книгами, поучаствовать в мастер-классах. Для детей подготовят советские игры, для взрослых — спортивные состязания.
Транспорт и дороги

В Рязани отремонтируют 48 дорог за 1 млрд 200 млн рублей

В этом строительном сезоне в Рязани планируется отремонтировать 48 дорог во всех районах города. На 17 из улиц работы уже завершены. Остальные сейчас идут или будут начаты в ближайшее время.
Общество

Рязанский Дворец торжеств отремонтируют за 15 млн рублей

Согласно документации, подрядчик произведет покраску фасада здания, заменит архитектурную подсветку. Главные и входы со 2 по 5 обновят.
Происшествия

В четырех районах Рязанской области ликвидировали дикорастущую коноплю

Все наркосодержащие растения на площади 380 квадратных метров ликвидированы.
Новости Рязани и области

В Касимовском округе продолжается ремонт моста через Сынтулку

Мост, протяженностью 72 погонных метра, расположен на региональной автодороге Москва — Егорьевск — Тума — Касимов.
Общество

Верёвочный парк откроется на набережной реки Сасовки

В субботу, 12 июля, на набережной речки Сасовки в...