В Рязанской области увеличились выплаты семьям с детьми

В Рязанской области после увеличения размера величины прожиточного минимума изменились суммы некоторых выплат семьям с детьми. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

С 1 июня на 10% выросли выплаты по случаю рождения первого, второго, третьего ребёнка. Теперь они составляют 12 тысяч 469 рублей вместо 11 тысяч 335 рублей.

Размер пособий на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет зависит от среднедушевого дохода семьи. Он может составить либо 6 тысяч 234,5 руб., либо 9 тысяч 351,75 руб., либо 12 тысяч 469 руб.