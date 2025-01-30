В Рязанской области увеличат финансирование социальных контрактов

В 2025 году финансирование социальных контрактов в Рязанской области вырастет в 1,5 раза — до 570 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своём телеграм-канале.

Социальный контракт — это соглашение между органами социальной защиты и гражданами или семьями, чей доход ниже прожиточного минимума (без учёта детских пособий). В этом году поддержку получат около 2700 малообеспеченных семей.

Благодаря национальному проекту «Семья» по социальному контракту можно получить:

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до 350 тыс. рублей на открытие собственного дела,

до 200 тыс. рублей на развитие личного подсобного хозяйства.

Кроме того, контракт может предусматривать помощь в трудоустройстве и приобретении товаров первой необходимости.

Подать заявку можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или в отделе социальной защиты по месту жительства. Подробная информация доступна на официальном сайте: mintrud.gov.ru/socialnyj_kontrakt.