В Рязанской области утвердили план тушения лесных пожаров

Губернатор Рязанской области Николай Любимов утвердил сводный план тушения лесных пожаров на территории региона на период пожароопасного сезона 2022 года. Об этом сообщило министерство природопользования.

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Сводный план тушения лесных пожаров ежегодно разрабатывается в целях координации межведомственного и межрегионального взаимодействия, координации действий по локализации и ликвидации возгораний между лесопожарными формированиями министерства природопользования Рязанской области, лесничествами, арендаторами лесных участков, пожарными частями Главного управления МЧС России по Рязанской области, лесопожарными формированиями Окского биосферного заповедника, Национального парка «Мещера».

План включает в себя и комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения возгораний, снижение пожарной опасности. Документ согласован с Департаментом лесного хозяйства по Центральному федеральному округу, ФБУ «Авиалесоохрана» и Федеральным агентством лесного хозяйства.

Сводным планом тушения на период пожароопасного сезона текущего года предусмотрено привлечение 512 единиц техники пожаротушения и 671 человека личного состава, в числе которых 156 единиц техники и 144 человека личного состава ГБУ РО «Пожлес», которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров. Кроме этого создан резерв пожарной техники, противопожарного снаряжения, инвентаря, и горюче-смазочных материалов.