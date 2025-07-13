В Рязанской области устраняют нарушения электроснабжения после грозы

13 июля по территории Рязанской области прошел циклон с ливнем, градом, грозой и порывами ветра до 17 м/с. Энергетики «Рязаньэнерго» продолжают ликвидировать технологические нарушения, вызванные непогодой.

Локальные нарушения электроснабжения наблюдаются в Александро-Невском, Сараевском, Сапожковском, Ряжском, Скопинском районах региона. В восстановительных работах задействованы 15 бригад «Рязаньэнерго»: 40 специалистов, 20 единиц спецтехники.

В случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам могут быть использованы 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 2,7 МВт.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

На официальном сайте компании по ссылке: https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage/

Через мобильное приложение «Есть свет!».

Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону: 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220; бесплатно, круглосуточно).