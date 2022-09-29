В Рязанской области установлены сроки подачи заявлений на получение разрешений на охоту

Рязанская областная дума 28 сентября установила сроки подачи заявлений на получение разрешений на охоту и утвердила соответствующие изменения в закон. До этого конкретных сроков подачи заявлений в законодательстве региона не было.

На предстоящий сезон установлены следующие сроки:

весенней охоты – с 20 марта;

летне-осенней, осенне-зимней охоты на пернатую дичь – с 15 июня;

осенне-зимней охоты на пушных животных (кроме крота) – с 20 июня;

охоты на крота – с 20 мая;

охоты на кабана – с15 мая;

охоты на копытных животных (кроме кабана) — за 30 календарных дней до установленных на территории Рязанской области сроков охоты на виды копытных животных.