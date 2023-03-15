В Рязанской области установлена единая дата ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала

Отделение Социального Фонда России по Рязанской области информирует, что начиная с июня этого года будет введена единая дата выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Семьи, оформившие такую меру поддержки, начнут получать средства 5 числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий, а за предыдущий месяц.

Пока выплаты из маткапитала поступают с 1 по 25 число. Деньги при этом поступают за текущий месяц, то есть в марте семьи получают выплаты за март, в апреле – за апрель. С июня начнут применяться новые правила, и выплаты будут приходить в один день – 5-го числа, за предыдущий месяц.

Впервые новая дата будет применена к пособию за май, деньги на счет поступят семьям 5 июня.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала в Рязанской области составляет 13 155 рублей. До 2023 года ежемесячные средства из материнского капитала полагались только на второго ребенка в семье, с этого года выплату можно оформить на каждого малыша в возрасте до 3 лет.