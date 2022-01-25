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Вторник, 25 января, 2022
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В Рязанской области установят правила поведения на церемонии бракосочетания

Александр Ильин

ГУ ЗАГС Рязанской области утвердит правила поведения на торжественной церемонии заключения брака. Соответствующий проект 25 января одобрило правительство региона. 

Документ определит общие положения проведения торжественной церемонии, правила поведения участников и другое. 

Отметим, что порядок заключения брака в ЗАГСах определяется самостоятельно каждым субъектов РФ.

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Например, в Ростовской области сначала запретили смеяться во время бракосочетания. Позже это правило, пишет издание «Нож», отметили.

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