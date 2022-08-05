В Рязанской области установили сроки летне-осенней охоты. Об этом сообщило региональное министерство природопользования.

Ведомство установило следующие сроки:

— на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную дичь в период с 20 августа по 30 ноября;

— на боровую дичь в период с 20 августа по 31 декабря.

Охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями (подружейными собаками) осуществляется в следующие сроки:

— на болотно-луговую дичь — в период с 25 июля по 30 ноября;

— на боровую, полевую и степную дичь — в период с 5 августа по 2 января (2023 года).

Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется с участием не более трех охотников.

Минприроды Рязанской области напомнило охотникам о необходимости неукоснительного соблюдения Правил охоты, установленных норм добычи охотничьих ресурсов и требований пожарной безопасности.