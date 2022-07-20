7info

В Рязанской области установили памятную доску Герою России Сергею Сухареву, погибшему на Донбассе

В посёлке Ермишь открыли мемориальную доску в честь Героя россии, гвардии полковника Сергея Сухарева, погибшего во время спецоперации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Сергей Владимирович Сухарев родился 13 марта 1981 года в поселке Игошино Ермишинского района. После школы поступил в Рязанское десантное училище, окончил военный вуз в 2004 году. Командир парашютно-десантного полка погиб в бою 15 марта 2022 года. Посмертно получил звание Героя РФ.

Памятную доску в честь погибшего офицера установили на площади Ленина районного центра на стенде «Герои-ермишинцы», рядом с портретами георгиевских кавалеров времён Первой мировой войны, участников ВОВ.

— Тяжело, когда теряешь настоящих солдат и офицеров, потому что это — патриоты своего Отечества. Ермишь может гордиться полковником Сергеем Сухаревым, — отметил присутствовавший на мероприятии депутат Государственной Думы РФ Андрей Красов.

В Рязанской области установили памятную доску Герою России Сергею Сухареву, погибшему на Донбассе
В Рязанской области установили памятную доску Герою России Сергею Сухареву, погибшему на Донбассе
В Рязанской области установили памятную доску Герою России Сергею Сухареву, погибшему на Донбассе
В Рязанской области установили памятную доску Герою России Сергею Сухареву, погибшему на Донбассе
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7