В Рязанской области установили памятную доску Герою России Сергею Сухареву, погибшему на Донбассе

В посёлке Ермишь открыли мемориальную доску в честь Героя россии, гвардии полковника Сергея Сухарева, погибшего во время спецоперации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Сергей Владимирович Сухарев родился 13 марта 1981 года в поселке Игошино Ермишинского района. После школы поступил в Рязанское десантное училище, окончил военный вуз в 2004 году. Командир парашютно-десантного полка погиб в бою 15 марта 2022 года. Посмертно получил звание Героя РФ.

Памятную доску в честь погибшего офицера установили на площади Ленина районного центра на стенде «Герои-ермишинцы», рядом с портретами георгиевских кавалеров времён Первой мировой войны, участников ВОВ.