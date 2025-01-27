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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
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В Рязанской области установили единовременную выплату участникам Великой Отечественной войны

Валерия Мединская

В Рязанской области установили единовременную выплату участникам Великой Отечественной войны. Соответствующее решение озвучил губернатор Павел Малков 27 января.

Он напомнил, что в год 80-летия Победы президент Владимир Путин установил федеральную единовременную выплату фронтовикам. В Рязанской области по аналогии установлена региональная выплата. Её решили сделать такого же размера.

Так, фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также малолетним узникам концлагерей от региона выплатят по 80 тысяч рублей. Труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения от области полагается единовременная выплата 55 тысяч рублей.

— Для нас забота о ветеранах — это не разовая акция. Мы помогаем и будем помогать с бытовыми нуждами, медицинской помощью и всем необходимым, — отметил Павел Малков.

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© Информационное агентство 7info

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