В Рязанской области установили единовременную выплату участникам Великой Отечественной войны. Соответствующее решение озвучил губернатор Павел Малков 27 января.

Он напомнил, что в год 80-летия Победы президент Владимир Путин установил федеральную единовременную выплату фронтовикам. В Рязанской области по аналогии установлена региональная выплата. Её решили сделать такого же размера.

Так, фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также малолетним узникам концлагерей от региона выплатят по 80 тысяч рублей. Труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения от области полагается единовременная выплата 55 тысяч рублей.