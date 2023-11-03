В Рязанской области услуги ЖКХ можно оплачивать через приложение «Госуслуги. Дом»

Жители Рязанской области могут оплачивать услуги ЖКХ через приложение «Госуслуги. Дом».

В приложении можно получать информацию о сроках и работах капитального ремонта и участвовать в собраниях по общедомовым вопросам, сообщает сайт регионального правительства.

Сервис также служит каналом коммуникации с УК и ЖКХ-компаниями, с жилищной инспекцией. В приложении можно передавать показания счетчиков и оплачивать счета ЖКХ без комиссии. Для решения проблем работает чат-бот.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на госуслугах. Данные о недвижимости загружаются автоматически.