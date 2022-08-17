В Рязанской области усилена группировка пожарных для тушения природных возгораний

К тушению огня в Рязанском, Спасском и Клепиковском районах привлечены 3 вертолёта Московского авиацентра.

Планируется также задействовать наземную сводную аэромобильную группировку ГУ МЧС по г. Москве, московского департамента ГОЧС и ПБ, а также поливомоечную технику ГБУ «Автомобильные дороги», всего 240 человек и 78 единиц техники. Об этом сообщает ГУ МЧС по Рязанской области.

Сейчас на месте природных пожаров в Спасском и Рязанском районах работает аэромобильная группировка ГУ МЧС по Рязанской области – 60 человек и 10 единиц техники.

Населённым пунктам огонь не угрожает. Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Рязанской области держит ситуацию на постоянном контроле.

Ранее о направлении в Рязанскую область огнеборцев из столицы заявил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.