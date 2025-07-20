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Происшествия

В Рязанской области уничтожили 1,5 га конопли

Анастасия Мериакри

В Рязанской области уничтожили 1,5 га конопли. Об этом сообщает региональная пресс-служба УМВД России.

Неделю сотрудники полиции проводили оперативно-профилактическую операцию «Мак-2025», в ходе которой обнаружили 7 очагов дикорастущей конопли в Захаровском, Кадомском, Касимовском, Ряжском, Клепиковском, Михайловском и Пителинском районах. Крупнейший очаг на площади 1,4 гектара находился в Касимовском районе.

Согласно исследованию, произраставшие там растения каннабиса являлись наркосодержащими. Все заросли общей площадью 1,5 гектара были уничтожены.

Оперативно-профилактическая операция «Мак-2025» продолжается.

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