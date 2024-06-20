В Рязанской области участники СВО могут бесплатно обучиться на водителей

В Рязанской области начала работать новая мера поддержки для участников специальной военной операции — бесплатное профессиональное обучение на водителей. Теперь, обратившись в центр занятости по месту жительства, участники СВО могут обучиться управлению автобусом, грузовиком или легковым автомобилем. Об этом написал ВКонтакте председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

По словам Фомина, помощь с освоением новой профессии этим не ограничивается: по спецпроектцу «Работа для СВОих» консультанты помогают составить резюме, переобучиться и получить востребованную специальность или открыть свое дело.

Также ребята, вернувшиеся из зоны СВО, могут пройти психологическую и социальную реабилитацию, получить бесплатную юридическую консультацию. Родным и близким бойцов специалисты оказывают также психологическую поддержку.

В общей сложности в области действует 110 мер поддержки участников СВО их семей, в том числе 48 — на уровне региона. Они предусматривают как выплаты, так и всестороннюю помощь по возвращении домой.

Чтобы поступить на контрактную службу, нужно обратиться в региональный пункт отбора на улице Каширина, 1 или военкомат по месту жительства, подать заявку на сайте службапоконтракту.рф или на портале Госуслуг. Подробная информация доступна по телефону горячей линии 117.