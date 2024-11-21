В Рязанской области у пенсионерки украли 90 тысяч рублей

В Рязанской области 19-летний молодой человек украл у 85-летней пенсионерки 90 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Пенсионерка из Ермишинского района обратилась в полицию с заявлением о пропаже денежных средств. В ходе разбирательств выяснилось, что накануне пожилая женщина попросила юношу сходить в магазин за продуктами. Потерпевшая Надежда отдала ему для оплаты товаров свой смартфон, сообщив пароль в приложении онлайн-банка.

Полицейские нашли мужчину, он признался, что перевёл 90 тысяч рублей на счёт подруги, после чего обналичил деньги и потратил на спиртное. Возбуждено уголовное дело.