В Рязанской области столкнулись УАЗ с прицепом и минивэн, один человек погиб и трое пострадали

В воскресенье, 14 мая, около 3:20 в Шацком районе произошла автокатастрофа с участием УАЗа с прицепом и минивэна. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Смертельное ДТП произошло на 340-м километре трассы М5 Урал. За рулём УАЗа находился 54-летний житель Сызрани. Предварительно, его автомобиль столкнулся с Mitsubishi Grandis под управлением 45-летнего жителя Липецкой области.

43-летняя пассажирка минивэна скончалась на месте происшествия. Водитель Mitsubishi, его 32-летний и 25-летняя пассажиры госпитализированы в медучреждение с травмами.

Ведётся проверка случившегося.