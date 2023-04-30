В Рязанской области стартуют всероссийские соревнования по парашютному спорту

В воскресенье, 30 апреля, в Рязанском районе стартуют всероссийские соревнования по парашютному спорту на Кубок ЦСПК «Рязанский Кремль-2023». Об этом сообщается в группе Рязанская область ВКонтакте.
Состязания проходят в регионе уже больше 30 лет и объединяют спортсменов со всей России.
Парашютисты будут соревноваться в точности приземления на аэродроме Протасово, площадке приземления Житово.
Борьба за Кубок развернётся между сотней спортсменов из Рязанской, Московской, Псковской, Ивановской и других областей. Уже подано 140 заявок, их приём продолжается.
Соревнования продлятся до 6 мая.
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