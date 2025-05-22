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Общество

В Рязанской области стартует всероссийский конкурс с призовым фондом 1 млрд рублей

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Муниципалитеты Рязанской области могут принять участие во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

«Муниципалитеты Рязанской области активно развиваются, и результаты есть в каждом. Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» — отличная возможность показать их и получить грант на дальнейшее развитие родного города или посёлка», — подчеркнул губернатор Рязанской области Павел Малков.

В 2025 году условия конкурса были обновлены — соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что конкурс способствует выявлению и поддержке лучших инициатив, направленных на улучшение жизни людей, и что он постоянно совершенствуется. В частности, две прежние номинации заменены на новые — «Повышение эффективности управления территорией» и «Повышение узнаваемости муниципальных образований (бренд территории)», что, по его словам, будет стимулировать применение современных подходов к развитию городов и сёл, созданию новых точек притяжения и формированию привлекательного имиджа регионов.

В этом году заявки принимаются в пяти номинациях: «Градостроительная политика, благоустройство и ЖКХ», «Умный город», «Укрепление межнационального мира и согласия на муниципальном уровне», «Повышение эффективности управления территорией», «Повышение узнаваемости муниципальных образований (бренд территории)».

Победители конкурса — 50 муниципалитетов — разделят 1 млрд рублей на реализацию своих проектов. Итоги будут подведены осенью 2025 года.

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