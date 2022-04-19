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Вторник, 19 апреля, 2022

В Рязанской области стартует серия публичных отчетов зампредов правительства перед жителями региона

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В Рязанской области стартует серия публичных отчетов зампредов правительства перед жителями региона

7info

Об этом сказала первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова на заседании регионального правительства, которое она провела по поручению Губернатора Николая Любимова 19 апреля.

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Публичные отчеты заместителей председателя правительства региона и руководителей подведомственных им блоков министерств и ведомств пройдут в регионе уже в третий раз. Эта практика доказала свою востребованность и эффективность. Только в прошлом году общее количество просмотров публичных отчетов в соцсетях составило более 300 тысяч. В голосовании за лучшее выступление министров и лучший отчет блока зампреда приняли участие более 20 тысяч рязанцев. Традиционной площадкой их проведения является «Точка кипения». Все эти встречи будут транслироваться в социальных сетях. В числе участников работы с обращениями людей в ходе публичных отчетов – Центр управления регионом.

«По поручению Губернатора Николая Любимова мы начинаем серию публичных отчетов зампредов Правительства области. Первая такая встреча с жителями запланирована уже на этой неделе. Завтра будет отчитываться блок Дмитрия Игоревича Филиппова, начало – в 16 часов. На все поступившие вопросы будут даны ответы соответствующими органами власти. Часть вопросов жителей будет рассмотрено непосредственно на отчете», – сказала Анна Рослякова.

По ее словам, в Рязанской области продолжают действовать антиковидные ограничения, поэтому все эти мероприятия будут проводиться с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических норм. Первый зампред правительства региона Анна Рослякова подчеркнула:

«Губернатор постоянно говорит о том, что мы должны быть ближе к людям, не бояться прямого разговора и давать ответы людям на все волнующие их вопросы. Именно в этом и заключается цель этих публичных отчетов».

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