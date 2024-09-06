Пятница, 6 сентября, 2024

В Рязанской области стартовало трехдневное голосование

Автор: 7info7

Опубликовано

https://ru.freepik.com/free-photo/top-view-marked-checking-box_5330479.htm#fromView=search&page=1&position=3&uuid=12e05e36-3aa9-4496-8ce0-acb13826fccf

6 сентября в Рязанской области началось трехдневное голосование на выборах в местные представительные органы, выборах глав муниципалитетов, а также по довыборам депутата Рязанской областной Думы в одномандатном округе №12. В 8:00 открылись 254 избирательных участка, сообщается на сайте правительства.

В этом году в регионе проходят 40 избирательных мероприятий: 32 касаются выборов депутатов представительных органов местного самоуправления, 7 — выборов глав сельских поселений, и одно — довыборов депутата по округу №12. В общей сложности за места борются 559 кандидатов.

В Рязани работают 15 территориальных избирательных комиссий, охватывающих 14 муниципалитетов и 254 участковые комиссии.

С 6 по 8 сентября избирательные участки будут функционировать с 8:00 до 20:00 в соответствии с установленными Центризбиркомом правилами и мерами безопасности. Также внедрено видеонаблюдение.

В 30 участках используются комплексы обработки бюллетеней (КОИБ). В дни выборов будет действовать Общественный штаб по наблюдению за процессом голосования в Рязанской области.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанской области объявили оранжевый уровень погодной опасности

Подросток покончил с собой в детской больнице в Петербурге

Появилось видео момента наезда на самокатчика в Рязани с регистратора машины

Telegram изменил политику модерации после задержания Дурова во Франции

Игумен Лука объяснил, почему жизнь — череда белых и чёрных полос

Рязанцам предлагают передавать охотничье оружие для нужд СВО

Кэти Перри впервые откровенно рассказала о причинах расставания с Орландо Блумом

Роспотребнадзор проводит проверку после крупного пожара на КРЗ в Рязани

Биолог раскрыла неожиданные полезные свойства воды после варки макарон

Состояние отца Филиппа Киркорова резко ухудшилось — Mash

В Рязани задержали мужчину, обещавшего устроить теракт на стадионе «Локомотив»

Наёмники ВСУ в Курской области просят о срочной замене — ТАСС