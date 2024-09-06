В Рязанской области стартовало трехдневное голосование

6 сентября в Рязанской области началось трехдневное голосование на выборах в местные представительные органы, выборах глав муниципалитетов, а также по довыборам депутата Рязанской областной Думы в одномандатном округе №12. В 8:00 открылись 254 избирательных участка, сообщается на сайте правительства.

В этом году в регионе проходят 40 избирательных мероприятий: 32 касаются выборов депутатов представительных органов местного самоуправления, 7 — выборов глав сельских поселений, и одно — довыборов депутата по округу №12. В общей сложности за места борются 559 кандидатов.

В Рязани работают 15 территориальных избирательных комиссий, охватывающих 14 муниципалитетов и 254 участковые комиссии.

С 6 по 8 сентября избирательные участки будут функционировать с 8:00 до 20:00 в соответствии с установленными Центризбиркомом правилами и мерами безопасности. Также внедрено видеонаблюдение.

В 30 участках используются комплексы обработки бюллетеней (КОИБ). В дни выборов будет действовать Общественный штаб по наблюдению за процессом голосования в Рязанской области.