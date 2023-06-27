В Рязанской области стартовали съемки проекта VK «Места»

С туристическими маршрутами региона и яркими точками притяжения познакомятся популярные блогеры Сергей Штепс и Эдвард Романюк, а также участники программы «Больше, чем путешествие». Вместе с профессиональным продакшеном они создадут имиджевый видеоролик о регионе и большое количество контента для социальных сетей и платформ VK. Съемки проходят с 27 по 29 июня, а сам имиджевый ролик о Рязанской области появится в VK Видео уже этой осенью.
«Места» – проект VK, который реализуется совместно с АНО «Больше, чем путешествие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В его рамках до конца 2024 года будет выпущено 70 имиджевых видеороликов о регионах России и другой контент для социальных сетей. В центре каждого из них киноэссе, в котором отражены уникальные места региона, истории и проекты местных жителей.
Съемки всегда напрямую связаны с туристической программой, которая готовится совместно с регионом. В Рязанской области она будет насыщенной.
Участники медиаэкспедиции смогут пройти мастер-класс по ткачеству русских поясов Касимовского уезда в Школе ремесел. В Галерее Лебедевых, которая располагается в здании бывшего лютеранского собора, туристов ждет художественный урок с созданием авторских футболок в смешанной стилистике лоскутного шитья, а в Рыбацкой деревне – катание на сапборде.
Погрузиться в мир мотоциклов и пройти тренировку по мотокроссу туристы смогут в мотопарке «Рожок». В конном клубе «История», созданном в лучших европейских традициях, участники покатаются на лошадях и познакомятся с его территорией.
Погружение в местную гастрономию также запланировано в программе – презентация кухни Рязанского края ожидает гостей в гастробаре «Есть».
Участники медиаэкспедиции побывают вмастерской Леры Калугиной. Художница работает в уникальном жанре фольклорной татуировки и черпает вдохновение для своих работ в рязанской культуре. Туристы смогут выбрать для себя варианты переводных тату с фрагментами оригинальной архитектуры или рисунками из традиционной местной вышивки.
Завершатся съемки посещением исторического салона «Аромат времени», посвященного основателю известной марки косметики Max Factor Максимилиану Факторовичу. Именно в Рязани предприниматель открыл первый магазин косметики собственного производства, задолго до основания всемирно известной компании.
Поскорее узнать регион хотят и участники программы «Больше, чем путешествие». Благодаря ей уже более 100 тысяч молодых людей смогли увидеть уникальные места нашей страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать собственный социально значимый проект и найти новых друзей. В проект «Места» программа приглашает победителей всероссийских конкурсов и проектов.
Первый фильм в рамках проекта «Места» об Архангельской области был опубликован в мае, его можно посмотреть в VK Видео. Съемки уже прошли в 13 регионах России. Больше информации о проекте и новости из медиаэкспедиций можно найти в сообществе «Места».