Понедельник, 9 октября, 2023
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В Рязанской области стартовали «Дни особой заботы»

7info

В Рязанской области в рамках проекта «Крепкая семья» начинается реализация новой практики «Дни особой заботы», которая предусматривает проведение круглых столов по наиболее актуальным вопросам организации и оказания мер социальной поддержки семьям, имеющим ребенка-инвалида и детей с ограниченными возможностями здоровья.

6 октября на площадке Центра «Сосновый бор» прошло первое мероприятие в рамках «Дней особой заботы», в котором приняли участие представители министерства, подведомственных и общественных организаций и семьи, воспитывающие детей-инвалидов и с ОВЗ.

Участники круглого стола обсудили вопрос о реорганизации Центра социальной реабилитации инвалидов, рассмотрели предложения родительского сообщества, которые будут учтены при реализации проекта по комплексному сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья.

Представлены новые социальные сервисы и актуальная информация о мерах социальной поддержки.

В работе круглого стола приняли участие около 15 семей.

Проведение подобных мероприятий запланировано дважды в месяц.

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