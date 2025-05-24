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Фото: vk.com/minobrrzn
Фото: vk.com/minobrrzn
Общество

В Рязанской области стартовала экзаменационная кампания: первые ЕГЭ уже позади

Алексей Самохин

Выпускники 11 классов из Рязанской области начали сдавать ЕГЭ. Первыми предметами стали история, химия и литература. На экзамены вышли около 1600 одиннадцатиклассников, сообщили в региональном министерстве образования.

Химию выбрали свыше 680 человек, историю — более 650, литературу — порядка 250. Литературный ЕГЭ продолжался 3 часа 55 минут. Химия и история — по 3 часа 30 минут. Результаты станут известны не раньше 6 июня.

Следующее испытание — уже 27 мая. Одиннадцатиклассники напишут математику. Это один из обязательных предметов, без которого не выдают аттестат.

Основной период сдачи ЕГЭ продлится до 23 июня с учётом резервных дней. Всего в этом году в Рязанской области экзамены сдают более 4 тысяч выпускников.

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