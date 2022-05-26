В Рязанской области стартовал основной период сдачи ЕГЭ

Министерство образования и молодежной политики Рязанской области информирует о том, что в первый день основного периода сдачи ЕГЭ проходят экзамены по трем предметам.

Министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина посетила рязанскую среднюю школу №7 «Русская классическая школа». Она проконтролировала готовность пункта сдачи экзамена и пожелала удачи школьникам, сдающим ЕГЭ.

26 мая на территории Рязанской области открыты 26 пунктов проведения экзаменов. ЕГЭ по литературе сдают 305 человек, по географии – 99, по химии – 521. На выполнение заданий по литературе отводится 3 часа 55 минут, по химии – 3 часа 30 минут, по географии – 3 часа. Минимальное количество баллов, которые необходимо набрать для успешного прохождения аттестации, составляет по литературе 32 балла, по географии – 37 баллов, по химии – 36 баллов.

Контроль за объективностью и прозрачностью проведения ЕГЭ обеспечивает 51 аккредитованный общественный наблюдатель, из которых 11 федеральных.

Основной период итоговой государственной аттестации для выпускников 11 классов проходит с 26 мая по 2 июля. Следующие экзамены состоятся 30 и 31 мая. В этот день выпускники будут сдавать русский язык.