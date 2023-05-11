В Рязанской области стартовал конкурсный отбор молодёжных проектов

Губернатор Рязанской области Павел Малков объявил о начале конкурсного отбора молодёжных проектов. Об этом он написал в социальных сетях.

Можно заявлять волонтёрские, патриотические, творческие и другие инициативы. Победители получат гранты на их реализацию.

За четыре года существования конкурса поддержку получили 117 ребят.

Например, в прошлом году проект Софьи Серовой «Благотворительный забег «Беги во благо» помог собрать средства и направить их в благотворительный фонд.

Александр Романика организовал палеонтологическую экспедицию на карьер «Малый Пролом» Шацкого района, где ребята нашли ископаемые останки древних акул и рептилий.

А проект Анзора Балкарова «Центр допризывной подготовки «Союз призывников России» с помощью военно-тактических видов спорта позволил создать открытые площадки для диалога между призывниками и военнослужащими.

Подробная информация на странице комитета по делам молодёжи.