В Рязанской области стартовал дополнительный период сдачи ОГЭ

В Рязанской области стартовал дополнительный период проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) для выпускников 9 классов.

Дополнительный период организован для тех, кто не прошел государственную итоговую аттестацию девятиклассников в основной период и не получил аттестат об основном общем образовании. Необходимо сдать экзамен по двум обязательным дисциплинам – русскому языку и математике, а также двум предметам по выбору.

Для сдачи ОГЭ в дополнительный период зарегистрировано более 400 человек. Больше всего участников планируют сдавать математику, русский язык, географию, обществознание и информатику. Создано 7 пунктов проведения экзаменов, в которых задействовано 164 специалиста. Мониторинг будут вести 8 общественных наблюдателей.

Дополнительный период начинается 2 сентября с экзамена по математике. 5 сентября пройдет ОГЭ по русскому языку, 9 сентября – по истории, биологии, физике и географии, 12-го – по обществознанию, информатике, литературе, химии и иностранным языкам. С 17 по 23 сентября предусмотрены резервные дни.