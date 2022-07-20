В Рязанской области стало больше семей, получающих региональный маткапитал

В Рязанской области стало больше семей, получающих региональный материнский капитал.

Число получателей такого капитала выросло в рамках нацпроекта «Демография», – сообщает областное минтруда и соцзащиты населения.

Теперь средства могут получить семьи, срок получения поддержки для которых истёк.

В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», если в семьях в 2011-2018 годах родились последующие дети, они могут получить поддержку на одного из них.

Помощь предоставляется один раз без учёта доходов семьи. Воспользоваться ей нужно до конца 2024 года.

Подробности можно узнать на сайте министерства.