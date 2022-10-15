Суббота, 15 октября, 2022
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В Рязанской области спецназ задержал 38-летнего педофила

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Фото: МК в Рязани

Правоохранители при поддержке бойцов спецназа «Гром» задержали в Рязанской области 37-летнего педофила, сообщает «МК в Рязани».

В жилище мужчины обнаружили системные блоки, мобильные телефоны, сим-карты, USB-накопители, порядка 600 фотографий обнаженных детей.

По версии следствия, педофил знакомился с несовершеннолетними девочками в соцсетях, представляясь ровесницей. Затем обманом выманивал откровенные фотографии, после чего начинал шантажировать ребёнка публикацией снимков в интернете. Чтобы не размещать снимки, преступник от жертв новых фото.

Следователи возбудили уголовное дело.

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