В Рязанской области спецназ задержал 38-летнего педофила

Правоохранители при поддержке бойцов спецназа «Гром» задержали в Рязанской области 37-летнего педофила, сообщает «МК в Рязани».

В жилище мужчины обнаружили системные блоки, мобильные телефоны, сим-карты, USB-накопители, порядка 600 фотографий обнаженных детей.

По версии следствия, педофил знакомился с несовершеннолетними девочками в соцсетях, представляясь ровесницей. Затем обманом выманивал откровенные фотографии, после чего начинал шантажировать ребёнка публикацией снимков в интернете. Чтобы не размещать снимки, преступник от жертв новых фото.

Следователи возбудили уголовное дело.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram