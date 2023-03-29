В Рязанской области сожитель избил женщину телевизионной приставкой

В Сараевском районе возбуждено уголовное дело против 39-летнего местного жителя. Его подозревают в избиении сожительницы телевизионной приставкой. Об этом пишет издательство «Пресса».

Предварительно установлено, что в феврале 2023 года мужчина под действием алкоголя поссорился со своей гражданской женой. В ходе конфликта он несколько разу ударил 52-летнюю женщину по голове телевизионной приставкой.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы и в больницу. Врачи оценили травмы как лёгкий вред здоровью.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.