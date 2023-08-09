Среда, 9 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязанской области сожгли 600 кг говядины фантомного производителя

7info
Изображение от Rochak Shukla на Freepik

600 килограммов замороженной говядины неизвестного происхождения уничтожено в Рязанской области, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Управлением Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям посредством анализа ФГИС «Меркурий» и на основании поступившей информации установлено обращение на подконтрольной территории мясной продукции фантомного производителя ООО ТД «Казачьи Традиции» из г. Подольска Московской области.

Замороженная говядина, «выработанная» вышеуказанным предприятием, была реализована в адрес индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по переработке мясной продукции на территории Рыбновского района.

С целью предотвращения оборота потенциально опасной продукции и причинения вреда здоровью граждан замороженная говядина неизвестного происхождения в количестве 600 кг изъята из оборота. Мясо сожгли.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Рыбновском районе украли строительные леса

Сотрудники отдела МВД России по Рыбновскому району раскрыли кражу пяти секций строительных лесов, используемых для ремонта здания в селе Ходынино. В полицию обратился руководитель строительной организации, которая проводит ремонтные работы одного из зданий в селе Ходынино. Мужчина сообщил, что с ремонтной площадки пропали пять секций строительных лесов. Вспомогательное сооружение было разобрано и хранилось как штабель...

Инцидент с подростками на самокате в Рязани проверяет прокуратура

Ранее в социальных сетях появилась информация о неизвестном, толкнувшем девочек-подростков с тротуара на проезжую часть.

Рязанские гребцы успешно выступили на Кубке братьев Агеевых в Москве

Со 2 по 6 августа на гребном канале «Москва» прошел Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ.

В РГУ опровергли информацию о невыплате доплаты работникам приёмной комиссии

Деньги ежегодно выплачивают на основании приказа по итогам работы приёмной комиссии. Она завершает деятельность 31 августа.

Сотрудники «Рязаньэнерго» готовы к работе в условиях непогоды       

По данным Росгидрометцентра, днем 9 августа с сохранением до конца суток на территории Рязанской области могут наблюдаться неблагоприятные погодные явления

Появились фото и видео серьёзного ДТП на Солотчинском шоссе под Рязанью

В среду, 9 августа, на Солотчинском шоссе под Рязань произошло серьёзное ДТП.

Прокуратура проводит проверку на месте прорыва трубопровода в Рязани

Сотрудники прокуратуры Октябрьского района находятся на месте. Прорыв ликвидируют работники коммунальных служб.

В Рязани спасатели провели рейды по противопожарной безопасности

Спасатели регулярно мониторят водные объекты, лесопарковую зону Рязани, отметили в администрации города.

Вице-губернатор Бранов рассказал о визите в Касимов

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов 8 августа работал в Касимове и Касимовском районе. Об этом чиновник написал ВКонтакте.

На Ряжском шоссе Рязани сбили 17-летнего пешехода

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Обстоятельства происшествия уточняются.

Гражданин Узбекистана умер в Рязани после ДТП с квадроциклом

29-летний иностранец не справился с управлением квадроциклом, съехал в кювет и врезался в дерево.

В Рязанской области прокуратура начала проверку после гибели людей на водоёмах

Число случаев гибели людей на воде в Рязанской области выросло в последнее время, в регионе установилась очень жаркая погода.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации