В Рязанской области сожгли 600 кг говядины фантомного производителя

600 килограммов замороженной говядины неизвестного происхождения уничтожено в Рязанской области, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Управлением Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям посредством анализа ФГИС «Меркурий» и на основании поступившей информации установлено обращение на подконтрольной территории мясной продукции фантомного производителя ООО ТД «Казачьи Традиции» из г. Подольска Московской области.

Замороженная говядина, «выработанная» вышеуказанным предприятием, была реализована в адрес индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по переработке мясной продукции на территории Рыбновского района.

С целью предотвращения оборота потенциально опасной продукции и причинения вреда здоровью граждан замороженная говядина неизвестного происхождения в количестве 600 кг изъята из оборота. Мясо сожгли.