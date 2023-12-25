В Рязанской области создана лаборатория профилактики и лечения болезней пчёл

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр пчеловодства», расположенный в городе Рыбное Рязанской области, в рамках федерального проекта «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям» национального проекта «Наука и университеты» приобрело современное оборудование, благодаря которому стало возможным создание новой лаборатории профилактики и лечения болезней пчел.

В научном центре пчеловодства пояснили, что отсутствие в их структуре научного подразделения по исследованию основных заболеваний медоносных пчел, мер борьбы с ними и их профилактики являлось существенным недостатком, не позволяющим в полной мере организовать широкомасштабную селекцию новых специализированных линий пчел, устойчивых к заболеваниям линий медоносных пчел.

В новую лабораторию приобрели ламинарные боксы Neoteric lamsystems, микроскоп стерео МС-5-ZOOM LED с видеоокуляром ToupCam E3ISPM05000KPA, аналитические весы DA-224 °C, счетчик колоний микроорганизмов СКМ-2, автоклав вертикальный FW 80 и многое другое оборудование.

«Стала возможным разработка новых эффективных методов выявления и лечения медоносных пчел с применением современного высокотехнологического лабораторного оборудования, разработка мер по профилактике и лечению заболеваний медоносных пчел, исследование этиологии болезней медоносных пчел, изучение внешних негативных факторов на развитие болезней медоносных пчел, выявление факторов риска развития заболеваний. Всё это позволит внедрить в практику пчеловодства эффективные рекомендации по комплексному оздоровлению пчеловодческих хозяйств и пасек, методические рекомендации по выявлению, лечению и профилактики заболеваний медоносных пчел, а также будет способствовать селекционно-племенной работе по выведению линий медоносных пчел, устойчивых к инвазионным заболеваниям», — рассказали в ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства».

Во всем мире наблюдаются негативные процессы в развитии популяций медоносной пчелы, прежде всего это массовая гибель пчелиных семей, известная как коллапс пчелиных семей и бессистемная межпородная гибридизация. Заметную роль в коллапсе пчелиных семей играют такие заболевания, как варрооз и нозематоз. Клещ варроа в настоящее время считается крупнейшей угрозой для пчеловодства, так как тесно связан с несколькими смертельными вирусами медоносной пчелы. Нозематоз, также не менее опасное заболевание медоносной пчелы, периодически вызывающее массовую гибель пчел и пчелиных семей на пасеках. Ущерб и экономические затраты от варрооза гораздо выше, чем все другие известные заболевания пчел. На сегодня не существует способов, позволяющих полностью устранить варрооз.

Разработка новых методов профилактики и лечения медоносных пчел является одним из актуальных научных исследований в пчеловодстве Российской Федерации.