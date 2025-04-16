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Фото: Рязанская епархия
Религия

В Рязанской области совершили благословение дорог

Анастасия Мериакри

В Михайловском округе и Захаровском районе совершили благословение дорог. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Большинство районных центров Рязанской области соединяет автострада, которую называют Большим Рязанским кольцом. 16 апреля было совершено благословение части дороги от деревни Поярково Михайловского округа до села Попадьино Захаровского района.

Чин совершали настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Пушкари протоиерей Сергий Зенкин и настоятель храма Рождества Христова села Ижеславль протоиерей Андрей Лазаренко. Дорогу разделили на два отрезка. Один благословлял протоиерей Сергий, другой – протоиерей Андрей. На некоторых участках дороги, имеющих особую аварийность, в том числе, со смертельными исходами, были сделаны особые остановки с чтением молитв.

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Проезд по дорогам осуществлялся при участии начальника михайловского отделения Госавтоинспекции майора полиции Виктора Бычкова и других сотрудников ГАИ. На конечной точке маршрута протоиерей Андрей обратился с кратким словом ко всем, кто присоединился к доброму и важному делу, и выразил надежду, что по молитвам, которые были совершены в этот день, Господь даст Свою благодать всем участникам дорожного движения, наставит их и вразумит, чтобы каждый был бдителен, и чтобы ничьему здоровью не был нанесен вред из-за невнимательности и халатного отношения водителей к соблюдению правил дорожного движения.

В Рязанской области совершили благословение дорог 16 апреля было совершено благословение части дороги от деревни Поярково Михайловского округа до села Попадьино Захаровского района.
Фото: Рязанская епархия
В Рязанской области совершили благословение дорог 16 апреля было совершено благословение части дороги от деревни Поярково Михайловского округа до села Попадьино Захаровского района.
Фото: Рязанская епархия
В Рязанской области совершили благословение дорог 16 апреля было совершено благословение части дороги от деревни Поярково Михайловского округа до села Попадьино Захаровского района.
Фото: Рязанская епархия
В Рязанской области совершили благословение дорог 16 апреля было совершено благословение части дороги от деревни Поярково Михайловского округа до села Попадьино Захаровского района.
Фото: Рязанская епархия
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