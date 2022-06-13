В Рязанской области стартовал чемпионат МВД России по летнему служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу

13 июня в Рязанской области состоялось торжественное открытие Чемпионата МВД России по летнему служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу. Чемпионат проводится ежегодно в рамках Спартакиады МВД России по служебно-прикладным видам спорта.

В церемонии открытия соревнований приняли участие начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай, представитель ДГСК МВД России майор внутренней службы Александр Сазонов, заместитель председателя Рязанской областной организации Общества «Динамо» майор внутренней службы, мастер спорта международного класса Андрей Волков, заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин, полицейские-спортсмены, их тренеры и судьи.

Для участия в чемпионате на Рязанскую землю прибыли более 500 полицейских спортсменов, представляющих 59 команд со всех уголков страны.

Приветствуя спортсменов, начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай подчеркнул значимость таких соревнований для Рязанской области:

— Рязанский край богат спортивными традициями, успехами и достижениями в различных турнирах самого высокого уровня. В рамках соревнований участники продемонстрируют различные навыки владения и применения огнестрельного оружия, а также стойкость, выносливость и физическую подготовку. За звание лучших будут бороться сотрудники из всех регионов России. Я уверен, что в честной и бескомпромиссной борьбе все участники соревнований продемонстрируют свое мастерство, навыки и умения. Успехов вам в службе, побед в спорте, здоровья и удачи. И пусть победит сильнейший.

Перед собравшимися выступили артисты Культурного центра УМВД России по Рязанской области.

За 5 дней спортсменам предстоит пройти непростые испытания. Легкоатлетический кросс включает в себя забег на дистанции 3000 метров для женщин и 5000 метров – для мужчин. Летний служебный биатлон состоит из легкоатлетического кросса по пересечённой местности со стрельбой из пистолета «Макарова» на двух огневых рубежах, а также командной эстафеты, дистанция которой рассчитана на 1000 метров для каждого из четырех участников команды.

Сразу после открытия соревнований спортсмены перешли к состязаниям по легкоатлетическому кроссу. По итогам соревнований будет определено личное первенство участников в каждом виде программы и командное первенство по кроссу и летнему биатлону среди полицейских.