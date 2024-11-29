В Рязанской области состоялось открытие V регионального форума приемных семей

В Рязанской области в Центре семьи и детства состоялось открытие V регионального форума приемных семей. Об сообщает пресс-служба регионального правительства. От имени губернатора участников приветствовала заместитель председателя правительства Рязанской области Наталья Суворова.

В форуме приняли участие заместитель министра образования области Лидия Родина, уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, представители областной Думы и общественных организаций, родители, воспитывающие приемных детей, психологи.

Наталья Суворова поблагодарила приемные семьи за большую ответственность и ежедневный труд. Она отметила, что в регионе особое внимание уделяют вопросам развития семейных форм воспитания, поддержке материнства и детства, профилактике социального сиротства.

В рамках национального проекта «Образование» приемным семьям оказывается психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь. В течение 2024 года оказано 20 тыс. консультаций родителям детей, испытывающим сложности в обучении, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

«Национальная политика государства направлена на то, чтобы все дети жили в полноценных семьях, потому что именно в семьях закладываются традиционные ценности. Они важны, чтобы дети в будущем смогли построить гармоничные отношения. В Рязанской области порядка 400 приемных семей. В них воспитывается почти 700 детей. Это не только постоянная радость и улыбки, это огромная работа. В помощь замещающим родителям предоставляем консультативную, психологическую поддержку в рамках нацпроекта «Образование», региональных программ», – сказала Наталья Суворова.

В рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» предоставлены гранты двум учреждениям. В настоящее время прорабатывается вопрос о создании Школ приемных родителей во всех муниципалитетах.

Участники форума смогли принять участие в семинарах, круглых столах по актуальным вопросам поддержки и сопровождения приемных семей, защиты прав и законных интересов детей, их социальной адаптации. В рамках открытия состоялось награждение участников региональными наградами за вклад в развитие института семьи, успешный опыт в воспитании.