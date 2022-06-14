В Рязанской области состоялось награждение призеров Чемпионата МВД России по легкоатлетическому кроссу

Сегодня, 14 июня в Рязанской области в рамках Чемпионата МВД России завершились соревнования по легкоатлетическому кроссу и комбинированной эстафете. Сотрудники органов внутренних дел состязались в личном и командном первенстве.

По итогам двух дней Чемпионата МВД России по легкоатлетическому кроссу в общекомандном зачете в первой группе победила команда ГУ МВД России по Московской области, второе место заняла команда МВД по Республике Татарстан, третье – команда МВД по Республике Башкортостан. Во второй группе победила команда УМВД России по Рязанской области, второе место заняла команда УМВД России по Вологодской области, третье место – УМВД России по Ульяновской области.

Призеров соревнований наградили заместитель начальника УМВД России по Рязанской области – начальник следственного управления полковник юстиции Антон Решетов, заместитель председателя Рязанской областной организации Общества «Динамо» майор внутренней службы, мастер спорта международного класса Андрей Волков, начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани Кирилл Сосунов.

Заместитель начальника УМВД России по Рязанской области – начальник следственного управления полковник юстиции Антон Решетов поздравил победителей соревнований, отметил высокий уровень подготовки спортсменов, а также пожелал новых спортивных достижений и побед.

По результатам соревнований по легкоатлетическому кроссу призовые места распределились следующим образом:

В личном первенстве по легкоатлетическому кроссу на дистанции 3000 метров среди женщин:

1 место – Елена Коробкина (ГУ МВД России по Московской области);

2 место – Екатерина Ивонина (МВД России по Республике Татарстан);

3 место – Анна Тропина (МВД России по Республике Башкортостан).

В личном первенстве по легкоатлетическому кроссу на дистанции 5000 метров среди мужчин до 35 лет:

1 место – Анатолий Рыбаков (ГУ МВД России по Московской области);

2 место – Евгений Кунц (МВД России по Республике Татарстан);

3 место – Евгений Рыбаков (ГУ МВД России по Московской области).

В личном первенстве по легкоатлетическому кроссу на дистанции 5000 метров среди мужчин 35-39 лет:

1 место – Степан Киселев (МВД России по Республике Татарстан);

2 место – Николай Чавкин (ГУ МВД России по Московской области);

3 место – Андрей Сафронов (УМВД России по Вологодской области).

В личном первенстве по легкоатлетическому кроссу на дистанции 5000 метров среди мужчин старше 40 лет:

1 место – Иван Лукьянов (МВД России по Республике Татарстан);

2 место – Дмитрий Сафронов (ГУ МВД России по Московской области);

3 место – Олег Марусин (МВД России по Республике Башкортостан).

Также сегодня завершилась комбинированная эстафета, дистанция которой рассчитана на 1000 метров для каждого из четырех участников команды. Победителем стала команда ГУ МВД России по Московской области, второе место заняла команда МВД России по Республике Татарстан, «бронзу» забрала команда МВД России по Республике Башкортостан.

Соревнования среди полицейских спортсменов продолжаются. 15 июня стартуют состязания по служебному биатлону. Служебный биатлон состоит из легкоатлетического кросса по пересечённой местности со стрельбой из пистолета «Макарова» на двух огневых рубежах. Церемония награждения победителей состоится 17 июня.