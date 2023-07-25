В Рязанской области составили рейтинг управляющих компаний

В Рязанской области опубликовали рейтинг управляющих компаний за второй квартал 2023 года, составленный по нескольким критериям оценки.

Как информирует сайт регионального правительства, рейтинг включает в себя оценку работы УК по 10-ти различным показателям. В частности, учитывалось наличие у управляющих компаний предписаний от ГЖИ и качество их отработки, отсутствие задолженностей перед поставщиками коммунальных услуг, четкость передачи информации в ГИС ЖКХ, использование цифровых инструментов для проведения собрания собственников, а также платформ обратной связи.

Опубликованный на портале «Открытый регион 62» рейтинг возглавили УЖК «Зеленый сад – Мой дом», УК «ГОРОДОК-СЕРВИС», УК «Вишневые сады», «Рязанская управляющая компания», «Канищево», УК «Единство», «ЖКО №17», «Жилбытсервис», УК «Сервисный центр ЖКХ», «ВОСЬМЕРКА».

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, регион будет стимулировать компании, которые добросовестно выполняют работу. «Для тех, кто не справляется – предложим пути решения. Кто не готов меняться – должен уйти с рынка», — подчеркнул глава области.