В Рязанской области сократилось общее число совершаемых преступлений на 8,7%

В Рязанской области в 2021 году сократилось общее число совершаемых преступлений на 8,7%, сообщил начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Анатольевич Алай во время выступления перед депутатами Рязанской областной Думой с докладом об итогах оперативно-служебной деятельности УМВД за 2021 год.

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На 5,5% сократилось число преступлений против личности, на 15,6% — против собственности граждан, на 10% меньше совершено преступлений в общественных местах, в том числе на улицах. На 14% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на бытовой почве. На 7,9% снизилось совершение преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Количество ДТП снизилось на 7%, погибших в них – на 12%, раненных граждан – на 6%. На 16% сократилось число ДТП по вине нетрезвых водителей. Отмечено снижение ДТП с участием несовершеннолетних на 12%.

В 2021 году число преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, снизилось на 18%; на 23,5% возросло количество раскрытых деяний данного вида.

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За прошедший год было выявлено и пресечено в 2 раза больше преступлений организованных групп и преступных сообществ. Доказана причастность к совершению 45 криминальных посягательств, в том числе 7 – межэтническими преступными группировками. К ответственности привлечено 3 организатора и 65 членов организованных преступных групп.

В 2021 году на территории области пресечено 1157 наркопреступлений, 97% которых выявлены сотрудниками ОВД. Ликвидировано 20 наркопритонов. Из незаконного оборота изъято свыше 600 кг наркотических средств, из них более 505 кг – синтетического происхождения.

На 14,7% возрос общий массив выявленных и задокументированных преступлений экономической безопасности, в том числе тяжких и особо тяжких – на 27%.

В 2021 году повысилось качество предварительного следствия и дознания: направлено прокурорам уголовных дел следователями ОВД на 7,9% больше, дознанием – на 26%.

В заключении Владимир Алай заявил, что в 2022 году личный состав органов внутренних дел Рязанской области примет все необходимые меры по дальнейшей активизации борьбы с преступностью и укреплению общественного порядка на территории региона.