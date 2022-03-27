В Рязанской области собираются построить ещё один ледовый дворец

В южной части Рязанской области собираются построить ледовый дворец. Об этом 27 марта, во время пресс-конференции по случаю окончания очередного сезона Ночной хоккейной лиги сообщил президент Федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель НХЛ Олег Смирнов.

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По словам Смирнова, это позволит развивать один из самых популярных видов спорта во всем регионе.

Министр спорта Рязанской области Владислав Фролов рассказал, что о сроках строительства говорить рано. Сейчас идёт работа над проектной документацией. С ней можно будет обратиться в Минспорта России, чтобы получить финансирование. Предварительная договорённость есть, но обстановка в стране может внести коррективы.

Сейчас крытые ледовые площадки есть в Сасове, а также в Рязани.