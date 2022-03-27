В Рязанской области собираются построить ещё один ледовый дворец

В южной части Рязанской области собираются построить ледовый дворец. Об этом 27 марта, во время пресс-конференции по случаю окончания очередного сезона Ночной хоккейной лиги сообщил президент Федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель НХЛ Олег Смирнов.
По словам Смирнова, это позволит развивать один из самых популярных видов спорта во всем регионе.
Министр спорта Рязанской области Владислав Фролов рассказал, что о сроках строительства говорить рано. Сейчас идёт работа над проектной документацией. С ней можно будет обратиться в Минспорта России, чтобы получить финансирование. Предварительная договорённость есть, но обстановка в стране может внести коррективы.
Сейчас крытые ледовые площадки есть в Сасове, а также в Рязани.